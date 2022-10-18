262 случая заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

262 случая заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки. По данным на 18 октября, всего с начала пандемии официально подтверждено 348 269 случаев инфицирования. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Зарегистрировано 8790 (+1) летальных случаев, 839 (+1) случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отметили в ведомстве.

За все время с коварной болезнью справился 337 821 человек.

Напомним, самой эффективной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация. Чтобы снизить риски заражения, рекомендуем надевать маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользоваться средствами дезинфекции рук.

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