7-летняя девочка попала под колеса машины на парковке в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадала 7-летняя девочка. Накануне вечером, 17 октября, в дежурную часть поступило сообщение об аварии на парковке у Дворца Культуры «Нефтехимик». Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место происшествия, установлено, что водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на несовершеннолетнюю, которая выбежала из-за припаркованного транспорта, - рассказали в ведомстве.

С травмами ребенка госпитализировали в больницу. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как девочка играла со своим сверстником и выбежала на дорогу, не посмотрев по сторонам. Это второе в этом году ДТП на указанной парковке, в котором пострадали дети. Прокуратура начала проверку.

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