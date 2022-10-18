Урожай картофеля и овощей в Иркутской области превысил прошлогодний
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Фермеры Приангарья могут похвастаться хорошим урожаем. Так, по сравнению с прошлым годом на полях региона выкопали в 1,5 раза больше картофеля - 82,6 тысячи тонн. Морковь, капуста, томаты, кабачки, баклажаны, лук и другие овощи открытого грунта тоже показали высокие показатели. Осенью собрали 27,6 тысячи тонн - в 1,3 раза превышает результаты 2021 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.
- В этом году урожайность картофеля выше показателя прошлого года на 16%, урожайность овощей выше на 18%. Лидеры- Иркутский, Усольский и Черемховский, Ангарский и Братский районы, - сказал министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков.
Также специалисты отмечают, что собранный в этом году урожай в полной мере обеспечит внутренний рынок Иркутской области продукцией собственного производства, в том числе картофелем и овощами из «борщевого набора».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Страница для меня перевернута». Звезда сериала «След» из Иркутской области сделал заявление о проекте. Актер родом из Иркутской области Георгий Тесля-Герасимов записал видео из Донбасса. (подробности)
Как зарабатывать миллионы на старом хламе, рассказал опытный скупщик из Иркутска. Профессиональный продавец рухляди делает на перепродаже до двух миллионов рублей в год. (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08