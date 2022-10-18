Иркутянин с сожительницей пойдут под суд за распространение наркотиков через тайники

Нарушителям закона удалось сделать тайники с 8 граммами наркотиков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе отдела по контролю за оборотом наркотиков Восточно-Сибирского ЛУ МВД России сообщили о возбуждении уголовного дела против жителей Иркутска. Сожители, мужчина и женщина, решили заработать деньги нелегальным путем и начали делать "закладки" - тайники с дозами наркотиков. Они выращивали запрещенные растения прямо у себя дома, а потом распространяли их.

- Было выявлено восемь эпизодов сбыта наркотиков задержанными гражданами. Наркотики нарушители фасовали в пакеты, каждый массой около одного грамма. Закладки производили вблизи жилых домов в областном центре. Общий вес закладок составил около восьми грамм, - рассказали в ведомстве.

Преступников задержали и начали обыски у них дома. Там и нашли растения в импровизированной теплице. Теперь главный зачинщик, иркутянин, находится под домашним арестом. Его возлюбленная - под подпиской о невыезде.

Согласно законодательству, за распространение наркотиков может грозить штраф, ограничение или лишение свободы. Зависит от обстоятельств самого преступления.

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