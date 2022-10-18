В Иркутской области три человека погибли в пожаре после общего застолья

Фото: стоп-кадр видео СК Иркутской области

Поздним вечером 17 октября в поселке Жигалово по улице Чупановской начался пожар. Огонь охватил одноэтажный деревянный дом. Диспетчерская служба приняла вызов и отправила бригаду специалистов на место происшествия. Во время тушения огня пожарные увидели тела трех человек. Ими оказались 62-летний хозяин дома и его гости: 58-летняя женщина и 36-летний мужчина.

- По предварительным данным, вечером в жилом доме компания из четырех человек распивала спиртные напитки, после чего все легли спать. Около 23 часов одна из женщин проснулась от запаха дыма, попыталась разбудить и вытащить своих знакомых. После неудачной попытки через разбитое окно она выбралась на улицу. 45-летняя женщина госпитализирована бригадой скорой помощи, - рассказали в пресс-службе СК Иркутской области.

Правоохранительные органы устанавливают причину и обстоятельства произошедшего, однако уже сейчас возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Сейчас следователи опрашивают свидетелей, расследование продолжается, прокуратура Приангарья взяла его на контроль.

Отметим, за последние несколько недель в Иркутской области участились случаи пожаров в жилых домах, среди причин - неисправная проводка и неосторожное обращение с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предупреждение лесных пожаров в сибирских регионах обсудили Александр Ведерников и Геннадий Гусельников

Делегация МАСС находится с визитом в Иркутской области (подробнее)