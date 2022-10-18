20 тонн гумгруза для участников СВО и жителей Донбасса отправили из Иркутской области

Фото: пресс-служба Народного фронта в Иркутской области

В Иркутской области собрали и отправили груженную фуру с 20 тоннами гуманитарного груза. Волонтеры и общественные организации собрали теплые вещи, генераторы, квадроцикл и высокоточную технику для участников спецоперации и жителей Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта в Приангарье.

- Помощь будет распределена между бойцами легендарного батальона «Спарта», 4-й бригады ЛНР и иркутянами, принимающими участие в спецоперации. Для системы ЖКХ пострадавших городов передадут генераторы, а для детского дома – постельное белье, одеяла, одежду и продукты, - уточнили в организации.

Гуманитарный груз собирают в разных городах Иркутской области. Любой желающий может принести посылки, которые передадут военным и мирным жителям. Не так давно от региона отправили технику для культурных учреждений республик.

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