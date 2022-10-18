Орденом Мужества посмертно наградили члена полка "Ахмат" из Черемхово

Фото: пресс-служба мэра Черемхово

Глава Черемхово Вадим Семенов сообщил, что 18 октября в администрации прошла церемония вручения награды семьи военного Олега Ворошилова, который погиб во время проведения специальной военной операции на Украине. Он был награжден орденом Мужества посмертно. Ворошилов был частью полка "Ахмат". Военный погиб во время штрума зданий в Мариуполе 23 апреля.

- Мы никогда не забудем подвиг нашего земляка, с честью выполнившего свой воинский долг. Вечная память герою! - написал мэр в официальном ТГ-аккаунте.

Олег Ворошилов отправился в Донбасс в начале 2022 года. Он родился в 1971 году в Черемхово, здесь вырос и отправился служить. После мужчина работал в органах внутренних дел, после перешел на гражданские должности.

Семье погибшего окажут финансовую поддержку.

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