Иркутянка незаконно зарабатывала деньги на продаже несуществующей электроплиты

Сейчас полиция устанавливает точное число пострадавших от мошенничества Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В МВД Иркутской области рассказали о возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество" против 35-летней иркутянки. Женщина обманула несколько человек на продаже несуществующей электроплиты. Одна из потерпевших обратилась в полицию с заявлением, тогда и удалось раскрыть мошенническую схему "находчивой" иркутянки.

- В тематической группе продажи товаров она решила приобрести электрическую плиту стоимостью 8 тысяч рублей. В переписке с продавцом иркутянка договорилась об оплате и доставке покупки. После перечисления задатка на указанный продавцом номер телефона, владелец плиты перестал выходить на связь и доставку товара не организовал, - рассказали в ведомстве.

Номер телефона в объявлении мошенница указала чужой для отвода подозрений. Однако удалось достаточно быстро установить ее личность и привлечь к ответственности. Сейчас полиция устанавливает точное количество эпизодов преступления - то есть сколько людей женщина успела обмануть.

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