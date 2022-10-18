Врачам можно будет задать любые вопросы про заболевание Фото: Олег УКЛАДОВ

Сдать на ВИЧ в Иркутске бесплатно можно в рамках анонимного экспресс-тестирования. Акция стартует 19 октября, любой желающий может проверить свой организм на наличие заболевания. Специалисты ответят на волнующие вопросы, помогут получить лечение в случае положительного результата. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- Расписание акций: 19 октября и 26 октября с 10.00 до 15.00 - г. Иркутск (парковка у Центрального рынка, со стороны ул. Чехова); 21 октября с 10:00 до 15:00 - г. Шелехов (Сквер «Сиреневый», квартал 20); 28 октября с 10:00 до 15:00 - г. Шелехов (4-й микрорайон, дом 46); 24 октября с 11:00 до 15:00 - с. Баяндай (ул. Бутунаева, 2), - сказано в сообщении пресс-службы.

ВИЧ расшифровывается как "вирус иммунодефицита человека". Это инфекционное заболевание, которое передается контактным путем. Если его не контролировать, ВИЧ может перейти в СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита.

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