В Иркутской области на ремонт дорог к 26 садоводствам потребовалось 150 млн рублей

Жители региона жаловались на ямы и грязь на дорогах Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Дороги до многих садоводств в Иркутской области находились в печальном состоянии. Поэтому региональные власти приняли решение отремонтировать трассы к 26 из них. Субсидии получили восемь муниципалитетов Приангарья: Иркутск, Усолье-Сибирское, Братск, Иркутский и Усольский районы, а также поселки Белореченское и Железнодорожный село Большая Елань.

- Также за счет средств субсидии в 2022 году по поручению Президента Российской Федерации отремонтирована автомобильная дорога от Усолья-Сибирского до СНТ "Коммунальник". Все работы завершены, финансирование освоено, - цитируют министра транспорта региона Максима Лобанова в пресс-службе правительства.

В итоге, рабочие отремонтировали 36,7 километров дорог до 26 садоводств, на это потребовалось 150 миллионов рублей. Теперь автомобилисты могут проехать по свежему асфальту с разметкой.

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