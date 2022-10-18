Отключение света в Иркутске 19 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 19 октября анонсировали в городской компании энергосбыта. Перебои с электричеством длятся уже долгое время, сейчас по некоторым адресам они занимают не более получаса. Жителям других домов повезло меньше: завтра у них не будет света несколько часов днем.

Отключение света в Иркутске 19 октября

Причиной перебоев электричества стали ремонтные работы, которые выполняют по плану. Это нужно для того, чтобы предотвратить аварии в сетях в зимний период. Отключение пройдет на улицах Ленинского, Правобережного и Свердловского округов города. Конечно, света не будет только в части округов, в некоторых домах.

Точные время и адреса отключения света в Иркутске 19 октября можно посмотреть в таблицах, предоставленных энергооператором.

Отключение света в Иркутске 19 октября

Отключение света в Иркутске 19 октября

Отключение света в Иркутске 19 октября