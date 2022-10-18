В Барнаульском зоопарке прокомментировали побег тигра в этномузее Бурятии

В Барнауле тигр Ермак любил гулять и играть с сотрудниками зоопарка Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 октября в Этнографическом музеи народов Забайкалья, который находится под Улан-Удэ, сбежал тигр. Он вышел из вольера и начал просто бродить по коридорам учреждения, чем очень напугал сотрудников и гостей музея. На место сразу вызвали специальные службы, которые могли совладать с животным. Однако, опасения были преувеличены.

"КП-Барнаул" взяла комментарий у главы Барнаульского зоопарка Сергея Писарева. Именно отсюда родом сбежавший тигр, которого, кстати, зовут Ермак.

- Мы в курсе ситуации, директор музея созванивался с нами. Там была опасная оплошность. Как мне известно, кипер, ухаживающий за животными, мог забыть закрыть клетку, а Ермаку, естественно, захотелось погулять, - объяснил поведение большой кошки Писарев.

При этом тигр, по информации от Писарева и Управления ветеринарии Бурятии, не вел себя агрессивно. Он не рычал и не нападал на людей. Но и обратно в вольер не спешил. Ведь, когда он жил в Барнауле с родителями, он очень любил гулять и играть с сотрудниками зоопарка.

Напомним, Этнографический музей выкупил Ермака четыре года назад.

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