В деревне Иркутского района открыли многофункциональную спортплощадку за 5,2 млн

Фото: администрация Иркутского района

В администрации Иркутского района провели церемонию открытия многофункциональной спортивной площадки в деревне Бурдаковка. Детям требовалось оборудованное место для игр. На открытии присутствовали мэр района Леонид Фролов, министр спорт региона Павел Богатырев, депутат Законодательного собрания региона Галина Кудрявцева, глава Ушаковского МО Сергей Сайфулин.

- На создание спортивной площадки было направлено более 5,2 млн рублей, из них большая часть - свыше 5 млн рублей - выделена из областного бюджета, 200 тысяч - из местного. Спортивная площадка возведена в течение двух месяцев. Она оборудована мягким покрытием, установлены футбольные ворота и баскетбольные кольца. Зимой здесь будут проходить занятия по хоккею, летом по футболу, баскетболу и волейболу, - рассказали в администрации.

В деревне Бурдановке проживают около 500 человек, 70 из них - дети разных возрастов. В Иркутской области реализуют разные проекты в таких небольших поселениях, чтобы улучшить их качество жизни.

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