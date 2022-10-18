Десять жителей Иркутской области пополнили ряды "Почетных доноров" региона

В регионе такие знаки имеют более 8 тысяч человек Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области сообщили о присуждении знаков "Почетный донор России" десяти жителям региона. Чтобы его получить, нужно сдать или 40 раз цельную кровь, или 60 раз плазму, или цельную кровь менее 25 и плазму крови в общем количестве 60. Все десять человек безвозмездно оказали помощь жителям всей страны.

- После награждения состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Иркутской областной станцией переливания крови и министерством культуры Иркутской области. Сотрудничество предусматривает встречи с донорами на площадках учреждений культуры: в музеях, театрах, библиотеках, - рассказали в пресс-службе правительства.

Мероприятие провели в рамках акции #КультурныйКодДонора, целью которой стало популяризация донорства.

Напомним, всего в Приангарье подобные знаки отличия получили 8 тысяч человек. Помимо звания почетного донора они получают ежегодную выплату в 15 тысяч рублей в качестве поощрения.

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