Синоптики отмечают, что погода в Иркутске 19 октября расстроит горожан Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 19 октября испортится к вечеру. В городе похолодает и начнется дождь с мокрым снегом. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 19 октября

- Погода в Иркутске 19 октября ожидается с переменной облачностью и осадками – к вечеру в городе начнется дождь с мокрым снегом, - говорят метеорологи. – В областном центре дует северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/с. Днем воздух прогреется до +7…+9 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске в среду, по данным Яндекса, в норме – 727 миллиметров ртутного столба. Стоит отметить, что осадки продолжатся и в четверг и будет еще холоднее – днем до +5 обещает Гидрометцентр России.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 19 октября также несет осадки: местами небольшие в виде дождя с мокрым снегом, а на северо-востоке Приангарья – мокрый снег и просто снег. В регионе возможны порывы ветра сегодня до 13 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут в районах +5…+10, местами показатели опустятся до 0 градусов.

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