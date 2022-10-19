Рыбачившего на Байкале сетью браконьера осудят в Бурятии

Браконьера, рыбачившего на Байкале сетью, осудят в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уголовное дело в отношении браконьера, незаконно рыбачившего на Байкале, обвинительное заключение по которому утвердил Бурятский транспортный прокурор, передано в суд. Мужчину обвиняют в вылове 29 рыб омуля при помощи лодки и сети. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

С запрещенным уловом сибиряк попался в июле этого года в районе села Посольское Кабанского района республики Бурятия. Ущерб от его незаконной рыбалки составил 105 тысяч рублей.

- Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», - отмечают в транспортной полиции. – Расследование завершено и передано для рассмотрения.

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