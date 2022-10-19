Баскетболисты «Иркута» уступили клубу «Университет-Югра» в домашнем матче Суперлиги-1 Фото: Евгения ГУСЕВА

Баскетболисты клуба «Иркут» проиграли первый домашний матч Суперлиги-1. Соперниками иркутских спортсменов были игроки БК «Университет-Югра». Игра закончилась со счетом 86:93. Об этом сообщает пресс-служба БК «Иркут».

- Очки в четырех периодах были следующими - 25:23, 26:20, 25:27, 10:23, - говорят в клубе. – Обидное поражение. Идем дальше и уже 21 октября состоится следующий домашний матч с БК «Химки».

До конца 2022 года иркутский баскетбольный клуб проведет еще пять домашних игр. В ноябре домашние матчи БК «Иркут» пройдут 4, 18,21 числа. В декабре – 15, 18 числа.

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