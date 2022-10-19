15-летний подросток сбежал из больницы в сентябре и пропал в Иркутске Фото: Ольга Крыльцова

Несовершеннолетнего Илью Кожина разыскивают в Иркутске. 15-летний подросток пропал после того, как самовольно ушел из Шелеховской районной больницы в середине сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Спустя несколько дней после «побега» из медицинского учреждения, несовершеннолетний был замечен около остановки общественного транспорта «Братская», расположенной по улице Баррикад, - говорят в полиции.

Сотрудники регионального МВД просят откликнуться всех, кто видел пропавшего в конце сентября или в октябре, и передают приметы. Подростку на вид 15-16 лет, он худой, ростом примерно 160-165, волосы у разыскиваемого светло-русые, глаза серо-голубые. В момент пропажи был одет в темно-зеленую куртку, черные трико и такого цвета кроссовки.

Фотография пропавшего несовершеннолетнего Фото: ГУ МВД по Иркутской области

КОНКРЕТНО

Куда звонить, если увидели пропавшего подростка:

89500944144, 8(3952) 21-36-00 или 02 (102 – с любого сотового оператора связи).