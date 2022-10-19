Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 1:49

15-летний подросток сбежал из больницы в сентябре и пропал в Иркутске

Полицейские просят откликнуться всех, кто видел пропавшего парня
Мария КНЯЗЕВА
15-летний подросток сбежал из больницы в сентябре и пропал в Иркутске

15-летний подросток сбежал из больницы в сентябре и пропал в Иркутске

Фото: Ольга Крыльцова

Несовершеннолетнего Илью Кожина разыскивают в Иркутске. 15-летний подросток пропал после того, как самовольно ушел из Шелеховской районной больницы в середине сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Спустя несколько дней после «побега» из медицинского учреждения, несовершеннолетний был замечен около остановки общественного транспорта «Братская», расположенной по улице Баррикад, - говорят в полиции.

Сотрудники регионального МВД просят откликнуться всех, кто видел пропавшего в конце сентября или в октябре, и передают приметы. Подростку на вид 15-16 лет, он худой, ростом примерно 160-165, волосы у разыскиваемого светло-русые, глаза серо-голубые. В момент пропажи был одет в темно-зеленую куртку, черные трико и такого цвета кроссовки.

Фотография пропавшего несовершеннолетнего

Фотография пропавшего несовершеннолетнего

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

КОНКРЕТНО

Куда звонить, если увидели пропавшего подростка:

89500944144, 8(3952) 21-36-00 или 02 (102 – с любого сотового оператора связи).