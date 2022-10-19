13 кошек погибло на пожаре в приюте для животных под Иркутском

13 кошек погибли на пожаре в приюте для животных под Иркутском Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В поселке Карлук под Иркутском пожарные тушат пожар в приюте для животных «5 звезд». Пламя вспыхнуло там около семи утра. Загорелось здание, где жили кошки. Спасти удалось только двух из них, 13 погибло. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 07.10, - отмечают спасатели. – В 08.48 удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Сейчас на месте продолжается проливка конструкций, работают четыре пожарных расчета. Причину пожара установят дознаватели МЧС России.

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