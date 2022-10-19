95 млн рублей за мазут задолжали фирмы теплоснабжающей компании в Иркутске Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице Приангарья прокуратура провела проверку в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Выяснилось, что несколько коммерческих фирм заключили договоры с теплоснабжающей организацией на поставку мазута. Однако деньги заказчиками выплачены не были. При этом компания-поставщик обслуживала котельные Куйбышевского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Из-за нарушений договорных обязательств, перед поставщиками образовалась задолженность за поставленное топливо в размере свыше 95 миллионов рублей, - рассказали в ведомстве. - Это могло повлиять на прохождение отопительного сезона 2022-2023 гг.

Руководителю организации было внесено представление. После прокурорского вмешательства образовавшаяся перед поставщиками задолженность полностью погашена.

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Установлено, что теплоснабжающая организация, обслуживающая котельные на территории Куйбышевского района г. Иркутска, заключила с коммерческими фирмами договоры на поставку мазута.

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