Прокуратура взяла на контроль ход проверки МЧС в связи с пожаром в приюте в Карлуке Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки, организованной МЧС, в связи с пожаром в приюте для животных «5 звезд» в поселке Карлук. Пламя охватило здание, где жили кошки. Огонь заметили около семи утра. Спасти удалось только двух животных, 13 погибло. Об этом сообщают в пресс-службах региональной прокуратуры и ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 07.10, - отмечают спасатели. – В 08.48 удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Сейчас на месте продолжается проливка конструкций, работают четыре пожарных расчета. Причину пожара установят дознаватели МЧС Росси

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