59-я сессии Законодательного Собрания Иркутской области начала работу. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В Иркутске под руководством председателя Законодательного Собрания региона Александра Ведерникова 19 октября начала работу 59-я сессия областного парламента. В заседании принимают участие 43 депутата, а также представители правительства Приангарья, региональной прокуратуры, избирательной комиссии, министерства юстиции, налоговой службы, Контрольно-счетной палаты. Об этом сообщают в пресс-службе Заксобрания Иркутской области.

- Всего в повестке заседания – более 30 вопросов, - отмечают в ЗС региона. - Парламентарии рассмотрят проекты законов в сфере бюджетного законодательства, в том числе, касающиеся межбюджетных отношений. Планируется также принять изменения в прогнозный план приватизации областного государственного имущества на 2022 год и проект закона об утверждении прогнозного плана приватизации областного государственного имущества на 2023 год.

Также депутаты примут решения касаемо нескольких важных инициатив, которые направлены на поддержку семей военнослужащих и заключивших соцконтракты жителей Приангарья.

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