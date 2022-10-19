Трех иркутян с тушей косули задержали в лесу Эхирит-Булагатского района Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трех мужчин, которые волоком тащили тушу дикой косули к машине, заметили полицейские во время рейда в лесу Эхирит-Булагатского района. Встретили охотников в 5 километрах от села Ново-Николаевск. Правоохранители изъяли добычу, а также два охотничьих ружья, патроны, два ножа и машину марки УАЗ. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Подозреваемые жители областного центра в возрасте от 36 до 62 лет, - отметили в ведомстве. - В ходе допроса пояснили, что, не имея разрешительных документов на добычу природных ресурсов, произвели отстрел косули. Планировали разделать добычу и поделить между собой. Реализовать задуманное не успели, были задержаны сотрудниками полиции

Против мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота". Самое строгое наказание, предусмотренное за это преступление, штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

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