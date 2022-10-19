Пантере по кличке Шанель из Иркутской зоогалереи исполнился год. Фото: Иркутская зоогалерея

С днем рождения сегодня поздравляют черную пантеру по кличке Шанель. Дикой кошке исполнился год. В социальных сетях Иркутской зоогалереи, где обитает тезка основательницы знаменитого модного дома, горожане желают местной любимице счастья и здоровья. В честь праздника сотрудники зоопарка вручили игривой хищнице кабачок.

- Кабачок - лучший подарок, особенно для того, кто сам уже похож на кабачок, - пишут в аккаунте зоогалереи. - Шутка, конечно, но кошечке явно пора на диету. Контролировать самостоятельно количество съедаемой пищи у нее получается только в большую сторону, отбирая часть рациона у соседки.

Месяц назад животных начали кормить отдельно, но визуально, говорят специалисты, результата нет. О том, как привести пантеру в форму, ветеринары подумают завтра, а пока именинница Шанель может есть сколько хочет.

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