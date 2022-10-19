Майнеров из Саватеевки обязали через суд оплатить 600 тысяч рублей за электроэнергию Фото: Евгения ГУСЕВА

Семья майнеров из поселка Савватеевка под Ангарском чуть больше года добывала криптовалюту, построив на участке специальный бокс. Однако ферму по всплеску потребления электроэнергии нашли специалисты. Выяснилось, что за время работы "асики" переработали 240 тысяч киловат часов. Столько же необходимо трем подобным жилым домам. Об этом сообщают в пресс-службе "Иркутскэнергосбыта".

- Энергетикам в суде удалось доказать, что такая деятельность была неправомерной и необходимо оплатить потребленный ресурс – электрическую энергию по коммерческому тарифу, так как электроэнергия использовалась не на коммунально-бытовые нужды, - рассказали в пресс-службе компании. - По двум судебным решениям сумма составляет почти 600 тысяч рублей.

Деньги на счет ответчика не поступили, после чего судебные приставы арестовали земельный участок. После этого хозяйка оплатила большую часть долга и подписала договор энергоснабжения по необходимому тарифу.

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