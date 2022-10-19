Курсы сестринского дела для добровольцев открылись в Братске. Фото: пресс-служба администрации Братска

В стенах Братского медицинского колледжа добровольцев обучают сестринскому делу. Курсы

включают в себя 18 часов теоретических и практических занятий по программе «Общий уход за пострадавшими/ранеными». Обучение бесплатное и проходит в вечернее время, с 17.00 часов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Братска.

- Всего добровольцам предстоит изучить 6 модулей : общие принципы ухода за пострадавшими/ранеными; мониторинг общего состояния пациентов; основные принципы наложения повязок (десмургия); уход за тяжелобольными пациентами и их транспортировка; кормление тяжелобольных; сердечно-легочная реанимация и устранение механической асфиксии, - рассказали в администрации города.

Набрана первая группа из 12 человек. Их будут обучать пять преподавателей медицинского колледжа.

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