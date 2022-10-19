Выплаты семьям военнослужащим в Иркутской области утвердили на сессии ЗС

Ряд социальных законопроектов принят на сессии ЗакСобрания.

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 19 октября приняты изменения в закон о дополнительных мерах поддержки военнослужащих (или бывших). Таким образом документ приведен в соответствие с указом губернатора региона. Речь идет о единовременной выплате родственникам погибших военнослужащих, которую могли получить семьи при наличии регистрации на территории Иркутской области.

Кроме этого, принято решение сократить срок повторного заключения соцконтрактов с 5 до 3 лет. Для семей с доходом ниже прожиточного минимума, многодетных и семей с ребенком-инвалидом, с единственным родителем - с 3 до 2 лет.

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров отметил, что это решение актуальное, потому как социальные контракты пользуются популярностью у жителей Иркутской области, они заключают его для развития бизнеса или личного подсобного хозяйства. В этом году уже заключено 2137 контракта на организацию бизнеса и 1270 на создание личных подсобных хозяйств.

Внесены также поправки, которые закрепляют право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за жителями, удостоенными звания Героя труда РФ.

А в первом чтении приняты поправки в закон «Об организации и развитии системы экологического образования и формировании экологической культуры на территории Иркутской области». Они закрепляют понятие, цели и задачи экологического воспитания и культуры, работа над инициативой продолжится в рамках второго чтения.