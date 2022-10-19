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Общество19 октября 2022 6:30

Выплаты семьям военнослужащим в Иркутской области утвердили на сессии ЗС

19 октября приняты социально значимые законопроекты
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Ряд социальных законопроектов принят на сессии ЗакСобрания.

Ряд социальных законопроектов принят на сессии ЗакСобрания.

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 19 октября приняты изменения в закон о дополнительных мерах поддержки военнослужащих (или бывших). Таким образом документ приведен в соответствие с указом губернатора региона. Речь идет о единовременной выплате родственникам погибших военнослужащих, которую могли получить семьи при наличии регистрации на территории Иркутской области.

Кроме этого, принято решение сократить срок повторного заключения соцконтрактов с 5 до 3 лет. Для семей с доходом ниже прожиточного минимума, многодетных и семей с ребенком-инвалидом, с единственным родителем - с 3 до 2 лет.

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров отметил, что это решение актуальное, потому как социальные контракты пользуются популярностью у жителей Иркутской области, они заключают его для развития бизнеса или личного подсобного хозяйства. В этом году уже заключено 2137 контракта на организацию бизнеса и 1270 на создание личных подсобных хозяйств.

Внесены также поправки, которые закрепляют право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за жителями, удостоенными звания Героя труда РФ.

А в первом чтении приняты поправки в закон «Об организации и развитии системы экологического образования и формировании экологической культуры на территории Иркутской области». Они закрепляют понятие, цели и задачи экологического воспитания и культуры, работа над инициативой продолжится в рамках второго чтения.