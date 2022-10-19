В Иркутске стартовали работы по строительству детской поликлиники на Синюшной горе. Фото: Минздрав Иркутской области

В Иркутске приступили к строительству шестиэтажного здания детской поликлиники на Синюшной горе. По поручению губернатора будет создана рабочая группа. Ее представители будут решать вопросы, которые могут возникнуть при возведении объекта. Уже в следующем месяце подрядчик начнет вынос инженерных сетей, а весной 2023 года - проведение земляных работ и строительство фундамента. Об этом сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

- Уже сейчас необходимо организовать процесс закупки необходимого оборудования. Поликлиника должна быть сдана «под ключ». Не менее важен вопрос подготовки кадров. Оба момента – также на контроле рабочей группы, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Поликлиника рассчитана на прием до 500 пациентов в смену. В медучреждении расположат все необходимые отделения, лаборатории и два бассейна. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2025 году.

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