За сутки врачи Иркутской области подтвердили 263 новых случая заражения COVID-19

За сутки скончались два человека Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки 263 человека получили положительные тесты на COVID-19, теперь они находятся на амбулаторном и стационарном лечениях. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Всего с начала пандемии вирусом инфицировались 348,5 тысячи человек, полностью выздоровели 338,1 тысячи человек. Уровень заболеваемости постепенно падает: чуть больше месяца назад суточный прирост достигал тысячи человек. Но при этом летальность остается на прежнем уровне - и он не нулевой.

За последние сутки от коронавируса скончались 2 пациента региональных больница, еще один - от заболеваний, которые сопутствуют вирусу.

Напомним, в Приангарье все еще можно сделать вакцину от коронавируса. А помимо COVID-19 жители региона заболевают ОРВИ. За последнюю неделю врачи приняли более 15,7 тысячи пациентов с температурой, кашлем и заложенностью носа.

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