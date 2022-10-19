Жителю Тайшетского района дали условный срок за хранение и изготовление оружия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителя поселка Облепиха Тайшетского района признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и изготовление боеприпасов к нему. Как установил суд, мужчине в наследство от отца перешло длинноствольное ружье марки «ИЖ-56-3» 28 калибра и 78 охотничьих патронов калибра 5,6 мм. Однако по закону он их не оформил и кроме того, использовав гильзы, порох, дроби и пыжи своими руками сделал 8 патронов калибра 28 мм. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Незаконная деятельность мужчины была пресечена в июле 2022 года оперативниками Тайшетского ЛО МВД России на транспорте. Предварительное расследование по уголовному делу проведено СО Тайшетского ЛО МВД России на транспорте. Вину в инкриминируемом преступлении подсудимый признал, активно способствовал расследованию, - отметили в ведомстве.

Суд назначил жителю Облепихи 4 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Также он обязан каждый месяц являться на регистрацию в уголовно – исполнительную инспекцию. Его оружие и боеприпасы будут уничтожены.

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