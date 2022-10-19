Средний возраст жителей Иркутской области увеличился до 39,5 лет к 2022 году

Самым молодым регионом СФО стала Тыва Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным переписи населения России, в Иркутской области средний возраст населения увеличился к 2022 году. Если раньше (в 2010) он составлял 36,9 лет, то теперь - 39,5 лет. Это значит, что население стареет. А происходит это из-за низкой рождаемости и увеличения продолжительности жизни человека.

- В рамках Сибирского федерального округа моложе всех живущие в Тыве, им в среднем чуть за 30. А старше всех в СФО жители Алтайского края, их среднестатистический представитель приближается к отметке в 42 года, - рассказали в Иркутскстате.

При этом в Иркутской области часть женского населения старше мужского: средний возраст женщин достиг почти 42 лет, а мужчин - почти 37 лет. Это связано с тем, что продолжительность жизни у первых больше. Сельское население по традиции моложе городского: возраст городского жителя составил 40 лет, сельского - 37,5 лет.

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