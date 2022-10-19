Врачи Братска впервые провели тромбоэкстракцию в сосудистом центре больницы №2

Фото: Минздрав Иркутской области

Тромбоэкстракция - это удаление закупорки сосудов при инсульте, иначе их называют тромбами. Сгусток перекрывает проход крови и становится смертельной опасностью для человека. Такую операцию впервые провели врачи регионального сосудистого центра Братской больницы №2. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

- Специальный инструмент через артерии подводится к тромбу и вытягивает его с собой. Операция проводится в первые шесть часов после ишемического инсульта и считается одним из современных и эффективных методов лечения острого нарушения мозгового кровообращения, − объяснил принцип операции глава сосудистого центра Иркутской областной клинической больницы Иван Коробейников.

Напомним, тромбоэкстракцию стали практиковать сначала в Иркутске, три года назад. Врачи успели провести более 20 операций за это время. Сейчас технологии совершенствуются, теперь специалисты могут проводить более сложные и комбинированные операции: тромболизис (растворение тромба с помощью препарата), тромбаспирацию (вытягивание тромба через вакуум) и установку стента в сонную артерию.

Отметим, в 2020 году в Иркутской области показатель смертности от инсультов составил 93,5 на тысячу человек. На тот момент проблемы с кровообращением стали первой причиной смертности в стране. Если говорить о показателе заболеваемости инсультом, то в Приангарье он составлял 311 пациентов на 100 тысяч населения.