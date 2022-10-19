Глава СК Иркутской области поздравил криминалистов с профессиональным праздником

Фото: СК Иркутской области

19 октября в России празднуют День криминалистики. Сотрудники принимают поздравления и отчитываются о проделанной работе в 2022 году. Как рассказали в пресс-службе СК Иркутской области, за девять месяцев криминалисты распутали 111 преступлений прошлых лет, 37 из них - убийства.

- Сегодня руководитель следственного управления СК России по Иркутской области Анатолий Ситников в торжественной обстановке поздравил коллектив отдела криминалистики с профессиональным праздником, вручив сотрудникам благодарности за профессионализм и добросовестное исполнение служебного долга, - сообщили в ведомстве.

Напомним, служба криминалистики как самостоятельный субъект появился 1954 году. 19 октября Генеральный прокурор СССР поручил учредить кабинеты криминалистики и пост прокурора-криминалиста.

Поясним, криминалист - это человек, который занимается оценкой фактов преступлений. Это сбор доказательств и улик, их анализ и выдвижение гипотезы.

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