Число трудоспособных жителей Иркутской области сократилась на 143 тысячи человек

Это связано с низкой рождаемостью в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутскстате рассказали, что к началу 2022 года в Иркутской области уменьшилось число жителей трудоспособного возраста. Если в 2010 году их было 1 миллион 493 тысячи человек, то к 2022 году - 1 миллион 350 тысяч человек. Переводя в процентное соотношение, в 2010 году доля трудоспособного населения составляла 61,5%, к 2022 году - 57%.

- Это суммарное число лиц, находящихся ниже и выше черты трудоспособности, в расчете на 1000 лиц трудоспособного возраста. С ростом такой нагрузки появляются затруднения с наполнением бюджетной системы, формированием пенсионного и других социальных фондов, - сказано в релизе ведомства.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в Приангарье наблюдается тенденция состаривания населения: рождаемость падает, поэтому средний возраст жителей области уже достиг 39,5 лет. Средний возраст женщин больше, чем у мужчин, из-за продолжительности жизни.

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