Список членов «ТПП ВС (ИО)» пополнился 13 компаниями региона. Фото: пресс-служба ТПП ВС

Торгово-промышленная палата Восточной Сибири объединяет более 400 компаний и список постоянно пополняется. Новыми членами стали АО «ЕвроСибЭнерго», ООО «ТрейдОст», ООО «НЭРО КРИСТАЛЛ», ООО «Монложистикс Транс Сервис», ООО «Дорожно-строительная компания «Монолит», ООО «Промтех-Иркутск», ООО «СИГМА-ГЕО», ООО «СА Пластик», ООО «Гранит и», ООО «Ирк.ру», ИП А.И. Сторожев, ИП И.О. Парубин и ИП Л.Г. Малеева

Новые предприятия, принятые в Союз, расположены в Иркутске, Ангарске и Зиме. Однако работают они далеко за пределами региона: в Китае, Монголии, Индии, Иране, Армении, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах, экспортирует свою продукцию в Иран, Индию и Восточную Азию.

Сферы деятельности новых членов Палаты очень разнообразны: от производства электроэнергии до оптовой торговли натуральным камнем. От глубокой деревообработки до транспортных услуг, в том числе на территории Монголии и Китая. Есть среди новых членов Палаты так же компания, работающая на рынке финансовых услуг, информационное агентство и интернет-СМИ. Некоторые сотрудничают с крупными компаниями с государственным участием, работают по программам импортозамещения.

Чего ожидают предприниматели от работы в Торгово-промышленной палате? Кандидаты говорили о необходимости поддержки бизнеса, поиске новых рынков сбыта и возможности расширения географии работы, возможности участия в b2b переговорах и содействии в расчётах с зарубежными партнёрами.

Новые предприятия присоединились к Торгово-промышленной палате Восточной Сибири. Фото: пресс-служба ТПП ВС

На этом же заседании Совета Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири прошло вручение свидетельств о присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса двум предприятиям Иркутской области - Ассоциации консалтинговых компаний Сибири и Дальнего Востока и ИП Мосягина Алена Васильевна. Это свидетельство говорит о том, что участник хартии добровольно отказывается от использования в бизнесе коррупционных практик и схем. Движение родилось в 2012 году и объединяет более 2000 компаний.