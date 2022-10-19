10-балльные пробки парализовали центр Иркутска вечером 19 октября

Через пару часов дороги снова станут свободными
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По данным онлайн-сервисов, в Иркутске к 19:00 образовались 10-балльные пробки. Постепенно заторы исчезают, но крайне медленно. Сейчас в городе четыре участка улиц работают в ограниченном формате из-за ремонтных работ. Также в областном центре произошло несколько автоаварий, что и стало причиной пробок.
Наиболее сложная ситуация сложилась на улицах Маяковского, Сергеева, Аргунова, бульваре Рябикова, улицах Родниковой, Ленина, Марата, 3 Июля, бульваре Гагарина и других.
По прогнозам сервисов, уже через час показатель загруженности дорог упадет до 5 баллов, еще через час - до 2 баллов.
Ранее "КП-Иркутск" писала о продаже участка земли, на котором находится стадион "Пионер". Его оценили в 82 миллиона рублей и готовы продать бизнесменам с одним важным условием.
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