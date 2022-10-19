Концепцию развития среднего профобразования разрабатывают в Иркутской области.

Больше года депутаты Законодательного Собрания Иркутской области активно занимаются темой среднего профессионального образования (СПО). Десятки выездов в техникумы и колледжи региона, встречи со студентами и преподавателями, заседания и совещания с представителями исполнительной власти, в том числе и в территориях, - благодаря такой объемной работе у парламентариев сложилось представление о реальной картине в сфере образования. Депутаты обсудили проблемы и перспективы развития системы СПО - на правительственном часе в рамках сессии областного парламента.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников отметил, что вопрос важен в связи с национальной задачей по импортозамещению. А актуальность ему придает частичная мобилизация, в результате которой родину защищать ушли, в том числе и грамотные специалисты с опытом работы.

- В определенном смысле нам нужна трудовая мобилизация, чтобы экономическая ситуация была стабильной, а предприятия работали стабильно, - начал заседание спикер. – Учреждения готовят кадры для различных сфер, не только для сельского хозяйства и промышленности, но и образования, здравоохранения, культуры.

В последние годы конкурс в колледжи и техникумы увеличивается, на некоторые специальности он может достигать даже 12-13 человек на место, совсем как в вузы. Постепенно решаются вопросы строительства и ремонта общежитий, развития материально-технической базы учреждений, запущен федеральный проект «Профессионалитет», который направлен на создание образовательно-производственных кластеров и привлечение инвестиций крупных предприятий, заинтересованных в подготовке кадров. Наконец, 13 сентября Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает применение инвестиционного вычета по налогу на прибыль организаций, которые будут безвозмездно помогать организациям СПО.

- Много и проблемных моментов, которые невозможно решить одномоментно, а только лишь имея четкий план, - продолжил Александр Ведерников. – Депутаты уже говорили о необходимости создания единой концепции модернизации системы среднего профессионального образования в Иркутской области. В документе как раз должны быть отражены и наши рекомендации и пожелания преподавателей и студентов.

А среди предложений депутатов не только создание достойной инфраструктуры в техникумах, но и развитие наставничества, работы по профориентации в школах, возрождение учебно-производственных комбинатов, где ученики старших классов могли бы обучаться разным профессиям. Среди действенных мер также предлагается предоставлять субсидии из областного бюджета для заключения договоров на целевое обучение студентов по востребованным в территориях специальностям. А из актуального – следует создавать центры подготовки по профессиям, в которых особенно сегодня нуждаются предприятия.