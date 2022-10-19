Житель Иркутской области отправится в колонию на 10 месяцев за пьяное вождение

Также нарушитель больше трех лет не сможет сесть за руль Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В прокуратуре Иркутской области рассказали о вынесении приговора жителю деревни Карлук в Иркутского района. Он попался на повторном пьяном вождении, хотя ранее уже получил срок за такое же нарушение. Его автомобиль остановил патруль ДПС. Водитель от освидетельствования отказался.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Иркутского района назначил мужчине наказание виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года 3 месяца, - рассказали в ведомстве.

Пока что приговор в силу не вступил, а значит, обвиняемый может оспорить решение суда. Тогда апелляцию рассмотрят в установленном законом порядке.

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