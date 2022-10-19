Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 октября 2022 11:31

Житель Иркутской области отправится в колонию на 10 месяцев за пьяное вождение

Раньше он уже был осужден за то же нарушение
Дарья БОЛЕСОВА
Также нарушитель больше трех лет не сможет сесть за руль

Также нарушитель больше трех лет не сможет сесть за руль

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В прокуратуре Иркутской области рассказали о вынесении приговора жителю деревни Карлук в Иркутского района. Он попался на повторном пьяном вождении, хотя ранее уже получил срок за такое же нарушение. Его автомобиль остановил патруль ДПС. Водитель от освидетельствования отказался.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Иркутского района назначил мужчине наказание виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года 3 месяца, - рассказали в ведомстве.

Пока что приговор в силу не вступил, а значит, обвиняемый может оспорить решение суда. Тогда апелляцию рассмотрят в установленном законом порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10-балльные пробки парализовали центр Иркутска вечером 19 октября

Причиной стали несколько ДТП (подробнее)