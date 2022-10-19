Записаться к узким специалистам в Иркутской области можно будет через участкового врача

Раньше пациенты могли сами записаться к любому врачу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный врач Иркутской городской больницы Жанна Есева во время прямого эфира рассказала, что теперь жители региона смогут попасть к узким специалистам только через лечащего врача. Теперь он должен оценивать целесообразность обращения к другим специалистам. Это нужно, чтобы грамотно распределить нагрузку на специалистов.

- Мы столкнулись с проблемой, когда сам пациент решает, к кому он должен пойти - к неврологу, эндокринологу или другому врачу. Прийти вы можете к участковому терапевту, запись открыта всегда на две недели точно. Если нужно к узкому специалисту - пусть решает терапевт о необходимости помощи узкого специалиста, - заявила Есева.

Такой ответ поступил на вопрос жительницы Приангарья о том, что у нее возникли сложности с записью к неврологу.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в Иркутской области средний возраст населения увеличился к 2022 году. Если раньше (в 2010) он составлял 36,9 лет, то теперь - 39,5 лет. Это значит, что население стареет. А происходит это из-за низкой рождаемости и увеличения продолжительности жизни человека.

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