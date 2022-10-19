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Общество19 октября 2022 12:28

В Иркутске отремонтируют стелу Свердловского округа после диагностики

Необходимо придать ей свежий вид и укрепить основание
Дарья БОЛЕСОВА
Средства на это выделят из городского бюджета

Средства на это выделят из городского бюджета

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска рассказали о планах реставрировать стелу Свердловского округа. На ней изображен сам Свердлов в виде барельефа. Объекту давно нужен ремонт, особенно - укрепление основы. Также должны вернуть стеле свежий вид.

- Стела находилась в предаварийном состоянии. В настоящий момент подрядная организация детально анализирует стелу и принимает решение о способе проведения ремонта, укрепления конструкции, подбирает материалы в соответствии с техническими регламентами, - заявила заместителя главы комитета по управлению Свердловским округом Валентины Осиповой.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что теперь жители Иркутской области смогут записаться к специализированным врачам вроде невролога и других через участкового врача. Самостоятельно назначить себе запись теперь будет невозможно.

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