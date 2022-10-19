Самыми популярными местами для отдыха жителей Иркутской области стали Египет и Турция

Мальдивы тоже не потеряли в спросе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Иркутской области начали составлять свое расписание на ноябрьские праздники - свободные от работы дни. Некоторые решили отправиться на отдых в теплые края. Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, самыми популярными направлениями для жителей России стали АОЭ, Турция, Египет и Шри-Ланка. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Турция сохраняет большие дотационные потоки, и температура способствует отдыху, в ОАЭ полноценно начинается зимний сезон, обширная полетная программа из российских регионов. Остается в тренде люксовый сегмент на Мальдивы, на ноябрьские праздники это традиционное место отдыха с семьей и детьми. Шри-Ланка нарастила туристический поток из России за счет прямого авиасообщения, - заявил Мурадян.

Отметим, из Иркутска прямыми рейсами нельзя добраться до этих стран, необходимо делать пересадку в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стучали во все квартиры, чтобы эвакуировать. Двух жителей Иркутской области представят к награде за спасение людей из пожара

Два жителя Иркутской области вытащили человека из горящей запертой квартиры (подробнее)