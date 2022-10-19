После обнаружения следов разлива нефтепродуктов в Ангаре начали проверку

Фото: Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры

В пресс-службе Западно-Байкальской природоохранной прокуратуры сообщили об обнаружении разлива нефтепродуктов в реке Ангара. Специалисты начали исследовать грязное маслянистое пятно, его необходимо оградить от чистой воды. Причины и источник загрязнения пока неизвестны.

- Природоохранной прокуратурой проводится проверка по факту обнаружения загрязнения предположительно нефтепродуктами акватории Ершовского залива Иркутского водохранилища, - рассказали в ведомстве.

В проверке задействованы сотрудники МЧС, муниципальных органов и "Востсибрегионводхоз".

Отметим, разлив нефтепродуктов может пагубно повлиять на флору и фауну реки. Экологи должны будут найти источник загрязнения и устранить его. Те, кто ответственны за попадание топлива в реку, могут получить штраф.

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