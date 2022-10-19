Жителям Иркутской области рассказали, чем может быть опасно ЭКО

Многие женщины пользуются способом ЭКО, чтобы зачать ребенка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина предупредила женщин, которые хотят провести ЭКО о некоторых опасностях, которые сопровождают такой способ оплодотворения. "В миру" ходит очень много слухов и догадок о том, отличаются ли дети, зачатые естественным путем и ЭКО. Некоторые отмечают, что дети ЭКО вырастают более смышлеными. Однако это миф. Об этом рассказали NEWS.ru.

- Дети от многоплодной беременности часто рождаются преждевременно, соответственно у них все проблемы недоношенных детей могут быть. Это не зависит от метода зачатия. А те споры, которые шли, что дети после ЭКО отличаются более высоким интеллектуальным развитием, в дальнейшем пришли к выводу, что просто эти дети очень желанные, им родители уделяют гораздо больше времени и они могут показывать лучше результаты, но по врожденным особенностям они не отличаются от обычных детей, - рассказала врач.

То ест женщинам лучше избегать именно многоплодной беременности при ЭКО. В остальных случаях все происходит без проблем.

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