До +6 ожидается в Иркутске 20 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 20 октября. Дождь, который начался накануне вечером, продолжит идти и сегодня. Синоптики обещают, что и мокрый снежок пробрасывать будет. Прогнозом поделились сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 20 октября

- Погода в Иркутске 20 октября: в областном центре облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, - дают развернутый прогноз метеорологи. – Дует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем воздух прогреется до +4…+6.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, высокое – 732 миллиметра ртутного столба. Кстати, вероятно, сегодня выпадет до 8% месячной нормы осадков.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области также дарит сибирякам осадки – мокрый снег и просто снег. Умеренными они будет в горах южного Прибайкалья, в целом по Приангарью – небольшими. Днем столбики уличных термометров в районах покажут +3…+8, если небо затянут облака, похолодает до -3.

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