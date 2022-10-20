Снег выпал в Ангарске в ночь на 20 октября Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Жители Ангарска, конечно, и так знали, что изменения в природе, связанные со сменой времени года, неминуемы. Но о том, что зима близко, своими глазами сибиряки убедились утром 20 октября. Город попал в белый плен. Снег в Ангарске 20 октября выпал ночью.

Снег в Ангарске 20 октября

- Крыши домов, тротуары, припаркованный транспорт – все в снегу, - поделилась с КП-Иркутск наша читательница. – Тает снег только на дороге, под колесами машин.

Стоит отметить, что по данным Гидрометцентра России, вся эта красота все же сегодня растает. В городе днем, 20 октября, воздух прогреется до +6 градусов, будет облачно, но уже без осадков. Повторится ситуация может в ночь на 22 число, тогда синоптики обещают -3 и небольшой кратковременный снег.

Снег в Ангарске 20 октября Фото: Анастасия КУРЕНОВА

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