Игорь Кобзев прокомментировал указ президента о базовом уровне готовности в Иркутской области

Игорь Кобзев прокомментировал указ президента о базовом уровне готовности Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Президент России Владимир Путин 19 октября подписал указ о введении в стране разных уровней готовности. Всего их четыре: военное положение, средний уровень реагирования, уровень повышенной готовности и уровень базовой готовности. Какой уровень будет введен в Иркутской области, рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

- Для жителей Иркутской области не будет вводиться никаких мер, которые как бы то ни было, ограничили обычный порядок жизни жителей, - заверил глава Иркутской области. - В Прибайкалье будет введен режим так называемой базовой готовности. Это означает, что будет усилена охрана общественного порядка и критически важных объектов. Подписал вечером 19 октября распоряжение о дополнительных мерах в сфере противодействия терроризму на территории нашего региона.

Губернатор пообещал лично сообщать жителям Приангарья обо всех изменениях. В связи с этим упомянул, что доверять нужно только проверенным достоверным источникам информации и не сеять панику.

КОНКРЕТНО

Что поручил обеспечить губернатор Иркутской области в связи с введением базового уровня готовности в регионе:

Что поручил обеспечить губернатор Иркутской области в связи с введением базового уровня готовности в регионе

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