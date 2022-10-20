Организатора покушения на убийство объявили в розыск в Иркутске

Полицейские и следователи просят сообщить, где находится особо опасный преступник. Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

Мирояна Миро Усубовича объявили в федеральный розыск следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области. По их данным, мужчина является организатором покушения на убийство, совершенное группой лиц. Отмечается, что преступление было совершено из корыстных побуждений. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Приангарья.

В чем подозревают разыскиваемого? Это произошло в 1 сентября в областном центре. Не менее четырех человек напали на иркутянина и жестоко избили его, отрезали кисть руки и прострелили ноги несколько раз. К счастью, мужчине удалось спастись.

- Подозреваемым удалось скрыться, но вскоре двух из них задержали сотрудники полиции и УФСБ региона, - говорят следователи. – Они сейчас под стражей.

Однако, 35-летний Мироян Миро Усубович скрылся.

КОНКРЕТНО

Куда звонить, если у вас есть информация об объявленном в федеральный розыск:

- телефон доверия следственного управления 8 (3952) 20-46-54

- либо в полицию по телефону: 02 (102), 112.