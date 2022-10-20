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Общество20 октября 2022 2:02

Узнали, где туристам получить разрешение на посещение нацпарка после закрытия КПП на Большой Байкальской тропе

Пропускной пункт на Большой Байкальской тропе в Листвянке закрылся до апреля 2023 года
Мария КНЯЗЕВА
Пропускной пункт на Большой Байкальской тропе закрылся до апреля 2023 года

Пропускной пункт на Большой Байкальской тропе закрылся до апреля 2023 года

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Один из контрольно-пропускных пунктов на Большой Байкальской тропе временно закрыт. Работа КПП на улице Гудина в Листвянке приостановлена до апреля 2023 года. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- В указанном КПП получить разрешение на посещение пока не получится, - говорят специалисты. – Зато сделать можно в лесничестве в поселке Листвянка на улице Горького.

Кстати, оформить разрешение на посещение Прибайкальского нацпарка, в том числе и указанного популярного маршрута – Большая Байкальская тропа – можно удаленно. Документы оформляются онлайн при помощи сайта «Заповедного Прибайкалья».

КОНКРЕТНО

Часы работы лесничества в Листвянке, где можно оформить пропуск на ББТ:

Часы работы лесничества в Листвянке

Часы работы лесничества в Листвянке

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