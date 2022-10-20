Узнали, где туристам получить разрешение на посещение нацпарка после закрытия КПП на Большой Байкальской тропе

Пропускной пункт на Большой Байкальской тропе закрылся до апреля 2023 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Один из контрольно-пропускных пунктов на Большой Байкальской тропе временно закрыт. Работа КПП на улице Гудина в Листвянке приостановлена до апреля 2023 года. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- В указанном КПП получить разрешение на посещение пока не получится, - говорят специалисты. – Зато сделать можно в лесничестве в поселке Листвянка на улице Горького.

Кстати, оформить разрешение на посещение Прибайкальского нацпарка, в том числе и указанного популярного маршрута – Большая Байкальская тропа – можно удаленно. Документы оформляются онлайн при помощи сайта «Заповедного Прибайкалья».

КОНКРЕТНО

Часы работы лесничества в Листвянке, где можно оформить пропуск на ББТ:

Часы работы лесничества в Листвянке

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