Усилить охрану мест массового пребывания людей поручил губернатор Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области.

Региональным министерствам и главам городов и районов поручено провести проверки потенциальных объектов террористических посягательств, а также усилить охрану и пропускной режим мест массового пребывания людей. Должны быть готовы средства для тушения пожаров. Указ о дополнительных мерах в сфере противодействия терроризму подписал Игорь Кобзев. Об этом губернатор Иркутской области сообщил в социальных сетях.

- В Прибайкалье будет введен режим базовой готовности. Это означает, что будет усилена охрана общественного порядка и важных объектов. Призываю вас не поддаваться панике и не пользоваться непроверенными источниками информации, – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, Президент России Владимир Путин 19 октября подписал указ о введении в стране разных уровней готовности. Всего их четыре: военное положение, средний уровень реагирования, уровень повышенной готовности и уровень базовой готовности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Живой мертвец. Охранник из Иркутска узнал о своих похоронах, придя за зарплатой. Иркутянина ошибочно признали мертвым, похоронив в Санкт-Петербурге другого человека. (подробности)

ДТП, пожар, несчастный случай и встреча с медведем: звоните в службу спасения по номеру 112 в Иркутске. За какой помощью можно обратиться в службу спасения 112 в Иркутске. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08