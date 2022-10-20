164 семьи из Иркутской области воспользовались бесплатным перелетом к месту лечения Фото: Иван ВИСЛОВ

164 семьи с детьми из Приангарья в этом году воспользовались возможностью бесплатного перелета к месту диагностики, обследования, консультации или лечения. 84 из них выплатили компенсацию за затраты на проезд, остальным - предоставили билеты. На эти цели из областного бюджета в 2022 году выделено 7,6 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Данная мера соцподдержки отдельным категориям граждан оказывается в Иркутской области с 2019 года в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» на 2019–2024 годы, - напомнили в правительстве региона. - За это время было выписано 682 направления на общую сумму 13,3 млн рублей.

Перелет оплачивается регионом для ребенка-инвалида и его сопровождающего, но исключительно в салоне экономкласса и не более 3 раз в течение календарного года.

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